نتائج مباريات الدور الأول من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - شهد اليوم الأول من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال والنساء الذي أقيم أمس منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين، حيث فاز اليوم كل من اللاعب إين يو نغ المصنف السادس عشر عالمياً من ماليزيا، واللاعب يوسف ابراهيم المصنف السابع عشر عالمياً من مصر، واللاعب إيكر بخاريس المصنف التاسع عشر عالمياً من اسبانيا، واللاعب غريغ لوبان المصنف الثاني والعشرون عالمياً من إسكتلندا.

وكما فاز أيضا اللاعب نيكولا مولر المصنف الثالث والعشرون عالمياً من سويسرا، واللاعب ليونيل كارديناس المصنف الخامس والعشرون عالمياً من المكسيك، واللاعب ديمتري شتاينمان المصنف الثامن والعشرون عالمياً من سويسرا، واللاعب سيباستيان بون مالي المصنف التاسع والعشرون عالمياً من فرنسا، واللاعب رافائيل كاندرا المصنف الثلاثون عالمياً من المانيا.

بالإضافة إلى فوز اللاعب غريغوار مارش المصنف الثالث والثلاثون عالمياً من فرنسا، واللاعب لياندرو روميليو المصنف السادس والثلاثون عالمياً من الأرجنتين، واللاعب راميت تاندون المصنف الأربعين عالمياً من الهند، واللاعب كيرتيس ماليك المصنف الثالث والأربعون عالمياً من إنجلترا، واللاعب فاركاس بالازس المصنف السادس والأربعون عالمياً من هنغاريا، واللاعب ليونج تشي هين هنري المصنف الخمسين عالمياً من هونج كونج، واللاعب روي سواريس المصنف أربعة وستون عالمياً من البرتغال.

وفيما يخص بطولة السيدات، كان هناك أداء مبهر من اللاعبات المصريات حيث فازت كل من اللاعبة نادين شاهين المصنفة السابع والثلاثون عالمياً و اللاعبة زينه مكاوي المصنفة الواحد والثلاثون عالمياً و اللاعبة مريم متولي المصنفة الخامس والثلاثون عالمياً و اللاعبة سناء ابراهيم المصنفة الثالث والثلاثون عالمياً واللاعبة ملك خفاجي المصنفة التاسع والثلاثون عالمياً واللاعبة هنا معتز المصنفة السادس والثلاثون عالمياً.

وكما فازت ايضاً كل من اللاعبة ريتشل أرنولد المصنفة الثامن والعشرون عالمياً من ماليزيا واللاعبة توميتو هو المصنفة السابع والعشرون عالمياً من هونج كونج واللاعبة جاسمين هاتون المصنفة الخامس والعشرون عالميًا من انجلترا، واللاعبة تيسني مورفي المصنفة الواحد وعشرون عالمياً من وايلز، واللاعبة أيرا أزمان المصنفة الواحد وأربعون عالمياً من ماليزيا، واللاعبة جورجيا أديرلي المصنفة الثاني والثلاثون عالمياً من سكوتلاندا، واللاعبة ميليسا ألفيس المصنفة السادس والعشرون من فرنسا، واللاعبة كيتي ماليف المصنفة الثامن والثلاثون عالمياً من إنجلترا، واللاعبة عايفه ازمان المصنفة الرابع والثلاثون عالمياً من ماليزيا، واللاعبة لوسي تورميل المصنفة التاسع والعشرون عالمياً من إنجلترا.

نتائج مباريات الدور الأول من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال:

فاز اللاعب كيرتيس ماليك المصنف الثلاثة والاربعون عالمياً من انجلترا على اللاعب برنات خومي المصنف الثالث والخمسين عالميا من اسبانيا وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11 / 11-9 / 9-11 / 11- 4 / 11-4 ضمن فعاليات الدور الأول من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال والنساء.

وكما تفوق اللاعب نيكولا مولر المصنف الثالث والعشرون عالمياً من سويسرا على اللاعب ابراهيم الكباني المصنف الثالث والستين عالميا من مصر بعد مباراة قوية وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11- 9 / 13-11 / 11-6.

وفاز اللاعب رافائيل كاندرا المصنف الثلاثون عالمياً من المانيا علي اللاعب فراز خان المصنف السابع والخمسون عالمياً من الولايات المتحدة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : 11-2 /11-3 / 11-4.

وفاز اللاعب سيباستيان بون مالي المصنف التاسع والعشرون عالمياً من فرنسا على اللاعب تزي كوان لو المصنف الثامن والأربعون عالمياً من هونج كونج بثلاث أشواط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8 / 11-5 / 11-8 .

وفاز اللاعب إيكر بخاريس المصنف التاسع عشر عالمياً من اسبانيا على اللاعب سيمون هربرت المصنف الخامس والخمسون عالمياً من انجلترا، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4 / 11-9 / 11-2.

وفاز اللاعب فاركاس بالازس المصنف السادس والأربعون عالمياً من هنغاريا على اللاعب عمر مسعد المصنف الثاني و ثلاثون عالمياً من مصر بثلاث اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7، 11-8 ، 12-10.

وفاز اللاعب ليونيل كارديناس المصنف الخامس والعشرون عالمياً من المكسيك على اللاعب سيف تامر المصنف المائة اربعة وستون عالميا ًمن مصر وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي :11-7 / 11-1/ 11-9.

وفاز اللاعب راميت تاندون المصنف الاربعون عالمياً من الهند على اللاعب علي حسين المصنف الثاني والستون عالمياً من مصر، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11/ 11-9 / 11-5.

وفي مباراة قوية بين كل من اللاعب روي سواريز المصنف أربعة وستون عالمياً من البرتغال واللاعب يحيى النوساني المصنف الثامن والثلاثون عالمياً من مصر، فاز روي سواريز بثلاث اشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11- 9 / 4-11 / 6-11 / 11-9 / 13-11.

وفاز اللاعب ديمتري شتاينمان المصنف الثامن والعشرون عالمياً من سويسرا على اللاعب خوان كاميلو فارجاس المصنف الرابع وأربعون عالمياً من كولومبيا بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5 / 8-11 / 11-9 /11-4.

وفاز اللاعب ليونج تشي هين هنري المصنف الخمسين عالمياً من هونج كونج على اللاعب أوغست دوسورد المصنف الواحد والثلاثون عالميا ًمن فرنسا بثلاث اشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6 / 5-11 / 9-11/ 11-4 / 11-6.

وفاز اللاعب لياندرو روميليو المصنف السادس والثلاثون عالمياً من الارجنتين على اللاعب مصطفي السيرتي المصنف 101 عالمياً بثلاث اشواط مقابل شوط، جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11 / 11-7 / 11- 9 / 11-6.

وفاز اللاعب إين يو نغ المصنف السادس عشر عالمياً من ماليزيا على اللاعب سيزار سالازار المصنف التاسع وأربعون عالمياً من المكسيك بثلاثة أشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-13 / 11-5 / 11-7 / 11-2.

وفاز اللاعب المصري يوسف إبراهيم المصنف السابع عشر عالمياً علي اللاعب أندرو دوجلاس المصنف الاثنين وخمسين عالمياً من الولايات المتحدة بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5 / 11-7 / 4-11 / 13-11.

نتائج مباريات الدور الأول من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للسيدات:

فازت اللاعبة ريتشل أرنولد المصنفة الثامنة وعشرون عالمياً من ماليزيا على اللاعبة أليشيا ميد المصنفة التاسعة وأربعون عالمياً من انجلترا بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11 / 11-7 / 11-9 / 11-8.

وفازت اللاعبة نادين شاهين المصنفة السابع والثلاثون عالمياً على اللاعبة هيا علي المصنفة الثالث والخمسون عالمياً من مصر بثلاث اشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5 / 12-10 / 2-11 / 8-11 / 8-11 / 11-6.

وفازت اللاعبة زينة مكاوي المصنفة الواحد والثلاثون عالمياً من مصر علي اللاعبه غريس جير المصنفه السادس والاربعون عالمياً من انجلترا بثلاث أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5 / 12-10 / 11-6.

وفازت اللاعبة مريم متولي المصنفة الخامسة وثلاثون عالمياً علي اللاعبة سلمى الألفي المصنفة 143 من مصر بثلاث اشواط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4 ، 11-3 ، 11-4.

وفازت اللاعبة توميتو هو المصنفة السابع وعشرون عالمياً من هونج كونج علي اللاعبة إميليا سويني المصنفة 50 عالمياً من فنلندا بثلاث اشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6 ، 7-11 ، 11-8 ، 11-5.

وفازت اللاعبة جاسمين هاتون المصنفة الخامسة والعشرون عالميًا من انجلترا على اللاعبة كا يي لي المصنفة الرابع وأربعون من هونج كونج بثلاث أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6 / 11-7 / 11-6.

وفازت اللاعبة تيسني مورفي المصنفة الواحد وعشرون عالمياً من وايلز على اللاعبة نيكول بنيان المصنفة السابع والأربعون عالمياً من كندا بثلاث أشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:9-11 / 11-7 / 11-3 / 8-11 / 11-6.

وفازت اللاعبة سناء ابراهيم المصنفة الثالث والثلاثون عالمياً من مصر على اللاعبة ماري ستيفان الثامن والأربعون عالمياً من فرنسا بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4 / 11-5 / 8-11 / 11-4.

وفازت اللاعبة أيرا أزمان المصنفة الواحد والأربعون عالمياً من ماليزيا على اللاعبة هنا رمضان المصنفة الثلاثين عالميا من مصر بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5 / 11-5 / 9-11 / 12-10.

وفازت اللاعبة جورجيا أديرلي المصنفة الاثنين والثلاثين عالمياً من سكوتلاندا على اللاعبة إينورا فيلار المصنفة الواحد والخمسون عالمياً من فرنسا بثلاث اشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9 / 11-5 / 8-11 / 11-9 / 11-4.

وفازت اللاعبة لوسي تورميل المصنفة التاسع والعشرون عالمياً من انجلترا على اللاعبة كنزي ايمن المصنفة الخامس والأربعون عالمياً من مصر بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11 / 11-5 / 11-9 / 12-10.

وفازت اللاعبة ميليسا ألفيس المصنفة السادس والعشرون من فرنسا على اللاعبة سيندي ميرلو المصنفة الرابع والخمسون عالمياً من سويسرا بثلاث أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5 / 11-4 / 11-3.

وفازت اللاعبة كيتي ماليف المصنفة الثامن والثلاثون عالمياً من انجلترا على اللاعبة تس وينج تونغ المصنفة الثاني والأربعون عالمياً من هونج كونج بثلاث اشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7 / 12-10 / 9-11 / 6-11 / 11-4.

وفازت اللاعبة عايفه ازمان المصنفة الرابع والثلاثون عالمياً من ماليزيا على اللاعبة نور عبد المكارم المصنفة الثالث والأربعون عالمياً من مصر بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:13-11/ 11-6/ 10-12/ 11-8.

وفازت اللاعبة ملك خفاجي المصنفة التاسع والثلاثون عالمياً من مصر على اللاعبة المصرية سلمي الطيب المصنفة الأربعون عالمياً بثلاث أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9 / 11-6 / 11-4.

وفازت اللاعبة هنا معتز المصنفة السادس والثلاثون عالمياً من مصر على اللاعبة نادين الحمامي المصنفة 127 عالمياً من مصر بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7 / 13-11 / 9-11 / 14-12.