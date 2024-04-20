متفوقا على الشناوي.. شوبير يحقق رقما مميزا مع الأهلي ضد مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعادل النادي الأهلي سلبيا مع نظيره مازيمبي الكونغولي اليوم السبت، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستطاع مصطفى شوبير حارس الأهلي في الحفاظ على شباكه نظيفة للمرة السادسة على التوالي في دوري أبطال إفريقيا.

ومنذ أن غاب محمد الشناوي عن المارد الأحمر بسبب الإصابة لم يتلق شوبير أي هدف في دوري الأبطال.

وبهذا تفوق شوبير على زميله الشناوي، حيث لم يستطع محمد في الحفاظ على شباكه نظيفة سوى في 5 لقاءات على التوالي في دوري أبطال إفريقيا.

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