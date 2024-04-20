خالد بيبو يتحدث عن.. الصعوبات في التحضير لمباراة مازيمبي.. وطلب من الجماهير قبل لقاء الإياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الصعوبات التي واجهها الفريق، خلال مباراة اليوم أمام مازيمبي الكونغولي، في اللقاء الذي جمع بينهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد "تي بي مازيمبي" بالكونغو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وقال بيبو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "وجدنا صعوبة كبيرة منذ قدومنا إلى الكونغو للتحضير لمباراة الفريق أمام مازيمبي، وتمكنت أنا وسمير عدلي من تجهيز كل شيئ، قبل قدوم البعثة".

وأضاف: "استمرار الاجتماع الفني لمدة ساعتين ونصف يدل على حجم المعاناة التي شاهدتها بعثة الفريق، ولكن الفريق نجح في إظهار أداء مميز والخروج بنتيجة جيدة، والحسم سيكون في القاهرة".

وتابع: "اللاعبون داخل النادي الأهلي اعتادوا على اللعب في ظروف صعبة، وخاصة في المباريات الأفريقية وسبق لهم خوض مباريات كثيرة مثل ذلك".

وواصل: "أتمنى أن تشهد مباراة العودة حضور السعة الكاملة للاستاد من قبل جماهير الأهلي، وهو ما ينتظره جميع اللاعبين أيضاً".