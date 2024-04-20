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الأهلي يتأهل لربع نهائي البطولة الإفريقية للكرة الطائرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، بعد الفوز على سبوار الكونغولي بنتيجة 3/0.

وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-12، ثم واصل التألق في الشوط الثاني ليتقدم 25-16، ثم حسم الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-12.

وفي المباراة الماضية، فاز المارد الأحمر على فريق العدالة الكيني بنتيجة 3-0.

وتقام البطولة الإفريقية للكرة الطائرة في مصر حتى يوم 24 من الشهر الجاري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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