"سجل ضعيف".. تاريخ مواجهات الزمالك أمام الفرق الغانية قبل مواجهة دريمز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره دريمز يونايتد الغاني غداً، في إطار منافسات الدور نصف النهائي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعد هذه هي المواجهة الأولى التي تجمع بين دريمز الغاني والزمالك، حيث لم يسبق أن تواجها معاً في أي لقاء من قبل.

وبشكل عام خاض الفارس الأبيض 5 مباريات من قبل أمام الفرق الغانية، في مختلف المسابقات الأفريقية.

ويمتلك الزمالك سجلاً ضعيفاً أمام الفرق الغانية، حيث خلال ال 5 مباريات السابقة، لم يتمكن الفارس الأبيض من الفوز سوى في لقاء وحيد، وتلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات، وحضر التعادل في لقاء وحيد.

وكان الزمالك تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى فريق مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.