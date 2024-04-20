أرسنال يضرب وولفرهامبتون بثنائية ويتصدر الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - عاد فريق أرسنال إلى طريق الانتصارات بالفوز الذي حققه على وولفرهامبتون بثنائية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لياندرو تروسارد هدف تقدم أرسنال في الدقيقة 45 من الشوط الأول، ثم أضاف مارتن اوديجارد هدف التعزيز للمدفعجية في الدقيقة 90 والأخيرة من عمر المباراة.

بدأ فريق أرسنال المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: رايا.

الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل وكويور.

الوسط: رايس، أوديجار وتروسارد.

الهجوم: هافرتز، ساكا وجيسوس.

شهدت المباراة سيطرة أكبر لفريق أرسنال على الكرة وإهدار العديد من الفرص على مرمى الخصم، بينما حاول وولفرهامبتون الوصول لشباك الجانرز في أكثر من فرصة لكنه لم يتمكن من هزها.

بهذا الانتصار يعتلي أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف ويتبقى له مباراة، بينما يأتي ليفربول في المركز الثالث بـ 71 نقطة.