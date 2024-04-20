هاري كين يصل إلى 40 هدف مع بايرن ميونخ

ياسر رشاد - القاهرة - بهدف في مرمى يونيون برلين مساء السبت ضمن مباريات الدوري الألماني الممتاز ( البوندزليجا ) نجح النجم الأنجليزي هاري كين في الوصول إلى هدفه الاربعين مع بايرن ميونخ الألماني هذا الموسم في جميع المسابقات.

وكان بايرن ميونخ قد حقق فوزا ساحقا على منافسه يونيون برلين بخمسة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برلين الأوليمبي وسجل أهداف بايرن ميونخ توماس مولر ( هدفين ) و ليون جوريتزيكا و هاري كين و ماتياس تيل .

وعلى الرغم من خسارة بايرن ميونخ للقب الدوري الألماني ( البوندزليجا ) للمرة الاولى بعد احتفاظه باللقب ١١ عاما متتاليا الا ان النجم الأنجليزي هاري كين نجح في تسجيل ٣٣ هدف مع الفريق البافاري في الدوري هذا الموسم الى جانب سبعة أهداف مع البايرن في دوري أبطال أوربا وهي الحصيلة الممتازة لأهداف النجم الأنجليزي في موسمه الأول مع بايرن ميونخ .

يذكر ان لقب دوري أبطال أوربا هو اللقب الوحيد الذي يمكن لفريق بايرن ميونخ احرازه هذا الموسم بعد خسارته لقبي الدوري والكأس في ألمانيا وسيواجه ريال مدريد في مباراتي الدور نصف النهائي في محاولته للوصول إلى المباراة النهائية على ملعب ويمبلي .