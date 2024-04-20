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لوي وائل: فقدت الوعي ٤٠ دقيقة وتعرضت لارتجاج في المخ

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف لوي وائل لاعب فريق المقاولون العرب عن تفاصيل إصابته في لقاء بلدية المحلة بالأمس ببطولة الممتاز.

وقال لوي وائل في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "فقدت الوعي لمدة ٤٠ دقيقة ولم أستفيق إلا في العناية المركزة".

وتابع :"الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومصطفى الشامي رئيس بلدية المحلة كانا على تواصل مستمر معي وأشكرهم بشدة".

وأكمل :"تعرضت لارتجاج في المخ وهو السبب فيما حدث"، وواصل :"نبذل قصارى جهدنا لتحسين وضعية المقاولون في جدول الترتيب".

واختتم نجم المقاولون العرب:"حصلت على راحة لمدة ٥ أيام وبعدها سأجري فحوصات طبية جديدة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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