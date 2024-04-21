رئيس الزمالك ينتقد إبراهيم نور الدين بسبب مباراة القمة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن رأيه في قيادة إبراهيم نور الدين لمباراة القمة أمام الأهلي وقراراته التحكيمية التي ظهرت خلال اللقاء الذي فاز به الفارس الأبيض.

وأوضح لبيب عبر برنامج الكابتن على قناة dmc أن الحكم إبراهيم نور الدين جانبه الصواب في بعض القرارات التحكيمية والتي كان يجب أن يكون حاسما فيها خاصة وأنها كانت ضد الزمالك.

الزمالك لم يعترض على تعيين نور الدين للقمة

وأضاف لبيب أن رأيه وتعليقه على الحكم يقوله كمشجع زملكاوي مؤكدا أن النادي لم يعترض علي الحكم وقت تعيينه، ويدعم التحكيم المصري ولكن كما قالت فالحكم جانبه الصواب في بعض القرارات .