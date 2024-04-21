حسين لبيب يكشف أسباب تعاقد الزمالك مع 10 لاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن البعض تحدث عن التعاقد مع 10 لاعبين في فترة الانتقالات الأخيرة مؤكدا أنهم قاموا بمثل هذه الصفقات لأن القيد من الممكن أن يوقف من جديد .

وأوضح عبر برنامج الكابتن علي قناة dmc أنهم كمجلس دفعوا حوالي 456 مليون جنيه أي مايقارب النصف مليار جنيه وكلها مديونيات سابقة وقديمة وليست علي المجلس الحالي ولكن كما قلت نحن المسؤولين عن تسديدها مؤكدا انه منذ اللجنة التي تولي قيادتها وهو وضع بند يسمي مخصصات قضايا دولية بسبب القضايا الدولية.

وأكد رئيس نادي الزمالك ان ايردات المحلات غير موجودة بسبب تاجيرها لمدد طويلة والحصول علي أموالها وبالتالي فهذا مورد مهم تم غلقه ، كما أننا استلمنا النادي وكان هناك راعي واحد فقط رعي النادي والوضع تغير الان أصبح هناك اربعة أو خمسة رعاة للنادي.