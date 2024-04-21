تعرف على ترتيب انطلاق السائقين في جائزة الصين الكبرى للفورميلا وان

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في تمام التاسعة صباح الأحد بتوقيت القاهرة جائزة الصين الكبرى للفورميلا وان على حلبة شنغهاي في الجولة الخامسة لبطولة العالم للفورميلا وان لهذا العام .

وكانت التجارب التأهيلية التي أقيمت صباح السبت قد أسفرت عن حصول الهولندي ماكس فيرستابين حامل اللقب سائق فريق ريد بول على المركز الأول في التجارب التأهيلية وبالتالي سينطلق من المركز الأول بينما سينطلق زميله سيرجيو بيريز من المركز الثاني فيما سينطلق الأسباني فرناندو الونسو سائق فريق استون مارتن من المركز الثالث .

وفيما يلي ترتيب انطلاق السائقين في جائزة الصين الكبرى :

الأول: ماكس فيرستابين ( ريد بول )

الثاني : سيرجيو بيريز ( ريد بول )

الثالث : فرناندو ألونسو ( أستون مارتن )

الرابع : لاندو نوريس ( مكلارين )

الخامس : أوسكار بياستري ( مكلارين )

السادس : شارل ليكلير ( فيراري )

السابع : كارلوس ساينز ( فيراري )

الثامن : جورج راسل ( مرسيدس )

التاسع : نيكو هوكلينبيرج ( هاس )

العاشر : فالتيري بوتاس ( كيك ساوبر )

الحادي عشر : لانس ستوريل ( استون مارتن )

الثاني عشر : دانيال ريكاردو ( ريد بول ٢ )

الثالث عشر : أستيبان اوكون ( ألبين )

الرابع عشر : اليكس ألبون ( ويليامز )

الخامس عشر : بيير جاسلي ( ألبين )

السادس عشر : زاهو ( كيك ساوبر )

السابع عشر : كيفين ماجنسون ( هاس )

الثامن عشر : لويس هاميلتون ( مرسيدس )

التاسع عشر : تسونودا ( ريد بول ٢ )

العشرين : لويس سارجنت ( ويليامز )