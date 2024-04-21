مدرب مازيمبي: تعادلنا مع الأهلي ليس النهاية وسنهاجم في القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ألكسندر جوران المدرب العام لفريق مازيمبي الكونغولي أن تعادل الفريق أمام الأهلي اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لا يعني ضياع فرصة التأهل للنهائي.

وقال جوران عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " لا أعتبر تعادلنا مع الأهلي بمثابة الخسارة، نحن في نفس الموقف الذي كنا فيه أمام بترو أتلتيكو كنا نحتاج إلى التسجيل في أنجولا وهذا ما فعلناه.. افتقدنا اللمسة الأخيرة فقط وإنهاء الهجمات أمام الأهلي.

وأضاف: " وسام أبو علي هو من لفت نظري من الأهلي، فقد أرهق مدافعينا بسبب المراوغات التي يقوم بها، وكان الأهلي يعتمد عليه في الخروج بالكرة ".

وتابع: " بالنسبة لمباراة العودة نريد أن نلعب بشكل طبيعي ونخلق الفرص حتى نتمكن من التسجيل مثلما فعلنا في إياب ربع النهائي أمام بتروأتلتيكو.

وواصل: " فريقنا ليس مهيئا ليكون رد فعل، نحن سنسجل في القاهرة وسنلعب بشكل هجومي، واختتم: فريقنا سيكون كامل العدد في مباراة العودة وسنستعيد فوفانا وموكوينا قائد الفريق في العودة.