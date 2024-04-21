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حسين لبيب: مباراة الأهلي مثل أي مباراة.. والزمالك مهدد بإيقاف القيد في أي توقيت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث رئيس نادي الزمالك، حسين لبيب، عن الفوز ضد الأهلي وغرامات الفريق، وأكد على حب ممدوح عباس الكبير للنادي الأبيض.

وقال لبيب في تصريحات عبر قناة "DMC": "ممدوح عباس دعم الزمالك بمبالغ طائلة وأعطى للنادي أكثر من أي زملكاوي آخر أساء له، وتم تشويه صورته واسمه من قبل وأنا أفتخر بصداقته".

وأضاف: "ممدوح عباس أعطى للزمالك الكثير ويدعمه حتى الآن، واشترط علي بعدم الحديث عن ما يفعله للنادي".

وواصل: "نمتلك حكام جيدين في مصر ولكن أرى أن في مباراة الأهلي جانب الحكم الصواب في بعض القرارات".

وأردف: "مباراة الأهلي عادية مثل أي مباراة ولكن الميزة كانت مرور 6 أشهر فقط على تواجدنا في مجلس الإدارة وصعوبة إجراء عمليات الإحلال والتجديد".

وأوضح: "بعد الفوز على الأهلي شعرت بالسعادة ولكن في اليوم التالي نظرت للواقع ووجدت إننا مطالبين بدفع 2 مليون و400 ألف يورو بسبب قضية خالد بوطيب".

واختتم رئيس الزمالك: "دفعنا مبلغ 3 مليون دولار بسبب الغرامات الدولية وكان الأمر بمثابة تحدي كبير، وتعاقدنا مع 10 لاعبين لأننا نتوقع إيقاف القيد في أي توقيت".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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