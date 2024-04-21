أودوجي يعلن نهاية موسمه مع توتنهام بسبب الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الظهير الأيسر الإيطالي، ديستيني أودوجي، غيابه عن توتنهام حتى نهاية الموسم.

ونشر اللاعب عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة له من المستشفى بعد إصابته، وعلق: "من الإنسان خطط القلب، أما جواب اللسان فمن عند الرب".

وأضاف: "الإصابة أنهت موسمي مبكرا، وهذا لا يقلل من مدى امتناني لكل شخص دعمني هذا العام".

وكان قد غاب الظهير الإيطالي عن توتنهام في الأسابيع الأخيرة بسبب الإصابة.

ووفقا للصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، يتوقع توتنهام أن يغيب أودوجي عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما سيؤدي إلى استبعاد اللاعب من بطولة اليورو 2024.