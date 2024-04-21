تنس طاوله الزمالك يتوج ببطولة الجمهوريه للناشئات

ياسر رشاد - القاهرة - تُوج فريق تنس الطاولة للناشئات تحت 13 عاماً بنادي الزمالك، بلقب بطولة الجمهورية، وذلك عقب فوزه على الأهلي بثلاث أشواط نظيفة، في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملاعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.



وضمت قائمة "ناشئات الزمالك" خلال منافسات بطولة الجمهورية كل من: "فريدة ثابت وفرح محمود ودارين هشام وصفية عراقي وسلمي أيمن".



وعلى صعيد الناشئين، تُوج فريق الزمالك تحت 13 عاماً، بلقب بطولة الجمهورية، عقب فوزه على إنبي، بثلاث أشواط مقابل شوط، في المباراة النهائية.

وخاض الزمالك منافسات البطولة بقائمة تضم كل من:" آسر سامح ومحمد طارق ويوسف رأفت ومحمد فوزي ومحمد أيمن".

وأعرب أشرف حلمي رئيس جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك، عن سعادته بنتائج فرق الناشئين والناشئات ببطولة الجمهورية، مشيراً إلى أن تحقيق المركز الأول هو الهدف الرئيسي لكل فرق القلعة البيضاء.

ويقود جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك كل من: أشرف حلمي رئيساً للجهاز، وأحمد حلمي مدرباً عاماً، ومحمد ممتاز وكريم رمضان مدربين الناشئات تحت 13 عاماً، ومحمود السيد ومصطفى شكري مدربين الناشئين تحت 13 عاماً، ومصطفى محمود مديراً للقطاع و محمد خالد إدارياً.