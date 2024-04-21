حسين لبيب يكشف موقف زيزو من التجديد لـ الزمالك ويبرز دور ممدوح عباس

كشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، عن موقف لاعب القلعة البيضاء أحمد سيد “زيزو” من التجديد للفريق خلال الفترة القادمة.

وسينتهي عقد زيزو نجم الفريق الكروي الأول بـ الزمالك مع ناديه بنهاية الموسم المقبل 2025.

وقال لبيب في تصريحات عبر قناة “DMC”: “لا أعلم لماذا يركز الجميع مع الزمالك فقط، عقد زيزو سينتهي العام المقبل، ولدينا بعض الوقت للتفاوض حول هذا الأمر، هناك أندية عقود اللاعبين سنتنهي هذا الموسم ولم يتحدثوا مع لاعبيهم”.

وتابع:” أطمأن الجماهير، بأن كل شىء يسير بشكل جيد داخل القلعة البيضاء، ولا داعي للقلق، فالنادي واللاعب لديهما الرغبة في التجديد، ولا يوجد أي مشكلة”.

وواصل رئيس الزمالك: “زيزو يحب الأبيض ونحن كذلك فهو لاعب مميز وله مكانه خاصه، وأمور التجديد خاصة بيننا فقط”.

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وانتقل بالحديث عن ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق: “لا أعلم لماذا يتم تشويه صورته بشكل دائم؟، فهو عاشق للكيان الأبيض، ويدعم المجلس الحالي بشدة”.

واختتم لبيب تصريحاته: “عباس أعطى الزمالك الكثير، ويطلب مني دائمًا عدم الحديث عن هذا، وكذلك نجله أيمن يسير على درب والده أيضًا، ويبذل مجهودًا من أجل دعم الأبيض”.

ويستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغاني، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.