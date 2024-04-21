رئيس الزمالك يعلق على واقعة عضو الاهلي ويوجه صدمة للجماهير

تحدث رئيس نادي الزمالك حسين لبيب، عن واقعة تسليم الميداليات وتجاهل خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، مصافحة مريم مصطفى لاعبة طائرة القلعة البيضاء.

وقال حسين لبيب في تصريحات عبر قناة “DMC”:” ما تم توضيحه لي بشأن هذه الواقعة، أن لن يكون هناك أي مصافحة على المنصة لأي لاعبه غير مرتدية ميداليتها”.

وتابع:” هذه قرارات من اتحاد الطائرة، حيث رئيس الاتحاد طلب من جميع المتواجدين في المنصة عدم مصافحة أي لاعبة لا ترتدي ميداليتها، الأمر لا يخص مريم مصطفى وحدها، هذا بروتوكول يجب الالتزام به”.

وعلق لبيب على مسألة وقف القيد مرة آخرى للزمالك:” نعم يمكن أن يتوقف القيد مرة آخرى، قضية اللاعب المغربي خالد بو طيب كبيرة، فالنادي الآن أصبح عليه 2.4 مليون يورو ويجب السداد”.

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وواصل:” لا اعرف كيف تم توقيع هذا العقد، كان هناك تعامل مع هذه القضية بشكل سىء من المجلس السابق، وبسبب هذا وتحسبًا لوقف جديد أبرمنا الكثير من الصفقات الفترة الماضية”.

وأضاف:” نجحنا في حل أزمة وقف القيد الأولى ودفعنا مبلع 2.7 مليون دولار ثم أضفنا عليهم أموال أوسوريو فأصبح الإجمالي 3 ملايين دولار، كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا”.

ويستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغاني، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.