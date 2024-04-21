بطولة أفريقيا للطائرة .. تكريم ١٢ لاعبًا من قدامى الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كرمت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، 12 لاعبًا من نجوم الأهلي القدامى، وذلك على هامش مباراة «رجال طائرة الأهلي» مع إسبوار الكونغولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة المقامة على صالة الأهلي من 12 حتى 24 أبريل الجاري.

‏‎وكرم الأهلي كلًّا من هشام صالح، وعماد فاروق، وهشام صلاح، ومحمد مصيلحي، وأسامة قمصان، وياسين أمين، ومحمود جمعة، ووائل العايدي، وأيمن فؤاد، وياسر صلاح، ومحمد المهدي، وعلي العسال الذي استلم الجائزة بدلًا منه حفيده.

‏‎وقام محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة، وخالد مرتجي أمين صندوق المجلس، ومي عاطف عضو مجلس الإدارة بإهداء درع الأهلي لنجوم الفريق القدامى والتقاط الصور الجماعية.

‏‎وجاء تكريم اللاعبين تقديرًا لعطائهم والجهد الكبير الذي بذلوه خلال مسيرتهم لرفعة النادي على مدار سنوات طويلة، ساهموا خلالها في كتابة تاريخ من بطولات الأهلي في الكرة الطائرة