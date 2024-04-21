كل ما تريد معرفته عن كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة.. الموعد والقنوات الناقلة والمفارقات

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، المباراة القوية المنتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة، في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويستعرض لكم موقع “كورة 365″، موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ويخوض ريال مدريد اللقاء، بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي، بينما يلعب البارسا بعد وداع البطولة على يد باريس سان جيرمان.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

ويستضيف النادي الملكي نظيره برشلونة، اليوم الأحد الموافق 21 أبريل الجاري، على ستاد سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الليجا الإسبانية.

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وستنطلق أحداث مباراة الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

الوسط: دي يونج، جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: كارفاخال، روديجر، تشواميني، ميندي.

الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي.

الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس، رودريجو.

القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يتم إذاعة أحداث مباراة ريال مدريد ضد برشلونة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني.

وسيتم إذاعة اللقاء عبر قناة beIN sports HD1، بتعليق عصام الشوالي.

مفارقات بين ريال مدريد وبرشلونة قبل صدام الليلة

تبلغ القيمة السوقية لـ ريال مدريد (1.04 مليار يورو)، ومتوسط الأعمار في الفريق 27.3، ويضم 20 لاعب في المنتخبات الوطنية ولاعب وحيد في منتخب الشباب، ويمتلك 17 لاعب أجنبي.

بينما تبلغ القيمة السوقية لـ برشلونة (839.50 مليون يورو)، ومتوسط الأعمار 24.9، ويمتلك 16 لاعب في المنتخبات الوطنية و9 في منتخبات الشباب، و11 لاعب أجنبي.