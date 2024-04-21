كلاسيكو الأرض وظهور أفريقي للزمالك .. جدول مباريات اليوم الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ كاملاً والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق الكرة الافريقية والعالمية عدة مواجهات مرتقبة اليوم الأحد 21 أبريل 2024 ، في مقدمتهم مواجهة كلاسيكو الكرة العالمية والاسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة كذلك مباراة كأس الكونفدرالية الإفريقية في ذهاب نصف النهائي والتي تجمع الزمالك بنظيره ودريمز الغاني.

وتأتي جميع مواجهات اليوم الأحد كاملة على النحو التالي ..

الدوري الفرنسي..

لوهافر ضد ميتز 5 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 4

ستاد ريمس أمام مونبلييه 3 عصرًا عبر قناة beIN SPORTS XTRA 3

ستاد بريست أمام موناكو 5 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 4

تولوز ضد مارسيليا 7 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 4

باريس سان جيرمان أمام ليون 9 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 4.

ليل أمام ستراسبورج

3 عصرا.

الدوري الإيطالي..

ساسولو أمام ليتشي 12:30 ظهراً عبر قناة AD SPORTS Premium 1

تورينو أمام فروسينوني 3 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1

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ساليرنيتانا أمام فيورنتينا

6 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1

مونزا أمام أتالانتا 8:45 مساءً عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري الألماني..

فيردر بريمن أمام شتوتجارت 3:30 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

بوروسيا دورتموند أمام باير ليفركوزن 5:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 5

فرايبورج أمام ماينز 05 7:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 2.

الدوري الاسباني..

خيتافي ضد ريال سوسييداد 2 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 3

ألميريا أمام فياريال 4:15 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس أمام أتلتيكو مدريد 6:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد أمام برشلونة

9 مساءً على قناة beIN Sports HD 1 .

الدوري الانجليزي..

إيفرتون ضد نوتينجهام فورست 2.30 ظهراً على قناة beIN Sports HD 1

كريستال بالاس أمام وست هام يونايتد 4 عصرًا

أستون فيلا امام بورنموث 4 عصراً على قناة beIN SPORTS XTRA 1

فولهام ضد ليفربول 5:30 مساءً على قناة beIN Sports HD.

كأس الاتحاد الإنجليزي..

كوفنتري سيتي أمام مانشستر يونايتد 6:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 2.

كأس الكونفدرالية..

الزمالك أمام دريمز 6 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 6

اتحاد الجزائر أمام نهضة بركان 9 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 6