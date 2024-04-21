"إحداها مجانية".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف اليوم الأحد، الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره دريمز الغاني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك ودريمز الغاني، في السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح الزمالك في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تخطى عقبة نظيره مودرن فيوتشر بنتيجة المباراتين (2/3).

ويعمل فريق الزمالك على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم، والفوز بعدد وافر من الأهداف، لتسهيل مهمة التأهل قبل مباراة العودة.

وسوف تنقل مباراة الزمالك ودريمز الغاني في السادسة مساء بتوقيت القاهرة عبر قناة "بي إن سبورتس 6"، الناقل الحصري للبطولة، وسوف يتم نقلها مجانا عبر قناة أون تايم سبورتس التردد الأرضي مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.