كلاسيكو الأرض والزمالك يواجه دريمز.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 21-4-2024، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة على مستوى كأس الكونفدرالية، والدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي والإيطالي.

وفي بطولة كأس الكونفدرالية، يلتقي الزمالك مع دريمز الغاني، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي البطولة، بينما يواجه نهضة بركان المغربي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

ويستقبل ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ 32 للدوري الإسباني "الليجا".

كما يستعد ليفربول لخوض مواجهة هامة اليوم ضد فولهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/24.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس الكونفدرالية الإفريقية

الزمالك ضد دريمز، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "bein sports 6".

اتحاد العاصمة ضد نهضة بركان، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "bein sports 6".

الدوري الإنجليزي الممتاز

إيفرتون ضد نوتينجهام فورست، الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مصر، 3:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

أستون فيلا ضد بورنموث، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر، 5 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 3 HD Croatia".

كريستال بالاس ضد وست هام يونايتد، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر، 5 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 8".

ليفربول ضد فولهام، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

خيتافي ضد ريال سوسيداد، الساعة 2 مساءً بتوقيت مصر، 3 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ألميريا ضد فياريال، الساعة 4:15 مساءً بتوقيت مصر، 5:15 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports beIN Sports HD 3"

رتيفو ألافيس ضد أتلتيكو مدريد، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر، 7:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال مدريد ضد برشلونة، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد شتوتجارت، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر، 4:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

بوروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

فرايبورج ضد ماينز، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

الدوري الفرنسي

ليل ضد ستراسبورج، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر، 4 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

ستاد ريمس ضد مونبلييه، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر، 4 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

لو هافر ضد ميتز، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر، 4 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 1 HD BiH".

بريست ضد موناكو، الساعة 5:05 مساءً بتوقيت مصر، 6:05 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

تولوز ضد أولمبيك مارسيليا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 9".

باريس سان جيرمان ضد أولمبيك ليون، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

الدوري الإيطالي

ساسولو ضد ليتشي، الساعة 12:30 مساءً بتوقيت مصر، 1:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

تورينو ضد فروزينونى، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر، 4 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ساليرنيتانا ضد فيورنتينا، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مونزا ضد أتالانتا، الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مصر، 9:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

كأس الاتحاد الإنجليزي

كوفنتري سيتي ضد مانشستر يونايتد، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

كأس آسيا تحت 23 عامًا

قطر ضد أستراليا، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات "ssc".

الأردن ضد إندونيسيا، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات "ssc".

مباراة الأهلي والشرطة الرواندي اليوم في ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة الطائرة

الأهلي ضد الشرطة الرواندي، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".