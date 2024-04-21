اليوم: مواجهات قوية بدور الثمانية لبطولة أفريقيا للكرة الطائر بالأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الأحد منافسات دور الثمانية من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة والتي تقام في ضيافة النادي حتى 24 أبريل الجاري.
وتقام مباريات دور الثمانية على النحو الآتي:
• دوالا الكاميروني X النصر الليبي (1 ظهرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).
• هيئة الموانئ الكيني X السجون الكيني (3 عصراً - صالة الأمير عبدالله الفيصل).
• مولودية بوسالم التونسي X أمل البيليدة الجزائري (5 مساءً - صالة الأمير عبدالله الفيصل).
• الأهلي X الشرطة الرواندي (8 مساءً - صالة الامير عبدالله الفيصل).
وتقام مباريات بين تحديد المراكز من 17 إلى 20 على النحو التالي:
• روكينزو بوروندي X جارد الكونغولي (10 صباحا - صالة الشهداء).
• جسجارا الرواندي X الأسمنت الأثيوبي (12 ظهرا - صالة الشهداء).
مباريات تحديد المراكز من 16 إلى 9:
• إسبوار الكونغولي X وداد تلمسان الجزائري (11 صباحا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).
• العدالة الكيني X جامعة ولڤز الزيمبابوي (3 عصرا - صالة الشهداء).
• انجز الإيفواري X الفتح المغربي (4 عصرا - صالة الشهداء).
• جرين بافالوز الزامبي X جرين تيم (6 مساءً - صالة الشهداء).