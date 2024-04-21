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حارس يد الأهلي: هدفنا التتويج بلقب كأس الكؤوس الأفريقية

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد عبد الرحمن حميد حارس الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أن فريقه لديه دوافع كبيرة للفوز ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية، والعودة بلقب البطولة بعد أيام من التتويج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الزمالك.

وقال حميد إن مباراة أمل سكيكدة التي فاز بها الفريق كانت مواجهة قوية، خاصة أن المنافس يلعب وسط جماهيره بالإضافة إلى امتلاكه لأكثر من لاعب دولي في منتخب الجزائر.

وعن فوزه بجائزة رجل المباراة أمام فريق أمل سكيكدة، أبدى عبد الرحمن حميد سعادته بالجائزة، مؤكدا أنها جاءت بمساعدة زملائه ومدرب الحراس ڤينو لوسيرت الذي ساهم في تتويجه بها.

ومنح ديفيد ديفيز المدير الفني لفريق يد الأهلي الفريق راحة اليوم الأحد بعد ضمان التأهل للدور الرئيسي وتصدر ترتيب المجموعة.

وتصدر الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي ترتيب المجموعة مستفيدا من فوزه في المباراة الأولى على وفاق عين التوتة بنتيجة 36-31، قبل أن يحقق الفريق انتصاره على أمل سكيكدة بنتيجة 30-19.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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