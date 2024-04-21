هل يلحق الشحات وإمام عاشور وياسر إبراهيم بمباراة مازيمبي القادمة؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف الثلاثي حسين الشحات وإمام عاشور وياسر إبراهيم من مباراة الاهلي المقبلة ضد مازيمبي القادمة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل النادي الاهلي أمس مع مازيمبي الكونغولي من دون أهداف، في مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وأكد الإعلامي أحمد شوبير على أن الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وياسر إبراهيم لن يلحقوا بمباراة مازيمبي الكونغولي المقبلة، ولا تستمعوا لأي حديث آخر غير ذلك”.

وأضاف: “مروان عطية سيلحق بمباراة مازيمبي الكونغولي القادمة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الضامة”.

ويكفي المارد الأحمر تحقيق الفوز في مباراة مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد، في المباراة المقبلة من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.