الاهلي يستعيد نجم الفريق في مباراة مازيمبي القادمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الاهلي من استعادة مروان عطية في مباراة مازيمبي الكونغولي القادمة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل المارد الأحمر مع مازيمبي الكونغولي من دون أهداف، ضمن مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي لعبت في الكونغو.

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وأكد أحمد شوبير عن استعادة كولر لخدمات مروان عطية في مباراة مازيمبي الكونغولي القادمة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرًا.

وكان مروان عطية قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة، وهي ما أبعدته عن المشاركة مع الفريق الأحمر في مباراة الأمس.

ويكفي الأحمر الفوز على مازيمبي بهدف دون رد في مباراة الإياب القادمة من أجل حسم التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق النادي الاهلي لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخير بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة من قبل، آخرها العام الماضي.