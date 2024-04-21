فرمان جوميز يحسم مصير عواد وصبحي مع الزمالك

حسم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مصير الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “البرتغالي جوزيه جوميز أبلغ إدارة نادي الزمالك بتجديد عقد أحد الثنائي محمد صبحي أو محمد عواد بنهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي تعاقدهم مع الفريق الأبيض”.

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واختتم: “الوضع الحالي هو مشاركة محمد عواد أساسيًا، ومحمد صبحي كبديل، ولكن الأمر المؤكد هو استمرار حارس واحد فقط مع الزمالك الموسم المقبل”.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، في المباراةا التي ستلعب على استاد القاهرة الدولي بحضور 30 الف مشجع.

وكان الفريق الأبيض قد تأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق فيوتشر في مبارتي ربع النهائي بثلاثية مقابل هدفين.

ويدخل نادي الزمالك مباراة دريمز الغاني وهو منتشيًا بفوزه على النادي الاهلي بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.