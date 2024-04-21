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لوائح الفيفا تهدد مشاركة أكرم توفيق في مباراة مازيمبي المقبلة

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أكرم توفيق - الأهلي

أكرم توفيق - الأهلي

يخشى مسئولو النادي الاهلي من الدخول في صدام مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن منع مشاركة أكرم توفيق في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام مازيمبي.

وكان أكرم توفيق قد تعرض للاصطدام مع أحد لاعبي مازيمبي في المباراة التي لعبت أمس، وخرج من الملعب مصابًا في رأسه.

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ويخشى مسئولو الاهلي من تطبيق لوائح الفيفا على أكرم توفيق، والتي تنص على إراحة اللاعب لمدة ستة أيام على الأقل في حالة تعرض للإصابة بإرتجاج في المخ.

أكرم توفيق- الأهلي

أكرم توفيق- الأهلي

من جانبه كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالفريق الأحمر عن طبيعة إصابة أكرم توفيق، مشيرًا إلى أن إصابته عبارة عن كدمة في الوجه ولا يعاني من أي إرتجاج.

وحقق الاهلي التعادل السلبي أمام مازيمبي الكونغولي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، ضمن مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر نظيره مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة القادمة على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بحضور 50 الف مشجع مصري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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