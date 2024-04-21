قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك ودريمز بالكونفيدرالية الإفريقية

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية في المباراة التي تلعب على استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد تأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع النهائي.

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ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس الأرضية مباراة الزمالك ضد نظيره دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، والتي تشهد حضور 30 الف مشجع.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في آخر مباراة له ببطولة الدوري المصري الممتاز على حساب النادي الاهلي بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعول مجلس إدارة الفريق الأبيض بقيادة حسين لبيب التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم، خاصة في ظل ابتعاد الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 13 مباراة.