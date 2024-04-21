"ابعدوا عننا".. حسين لبيب يفجر مفاجأة بشأن إيقاف القيد وموقف زيزو وظلم ممدوح عباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عن العديد من الملفات داخل النادي الأبيض، وفجر مفاجأة بشأن إمكانية إيقاف القيد مرة أخرى، علاوة توضيح موقف رحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق في الفترة المقبلة.

وقال حسين لبيب خلال ظهوره عبر قناة "dmc"، عبر برنامج "الكابين": "البعض تحدث عن التعاقد مع 10 لاعبين في فترة الانتقالات الأخيرة، وأنه عدد كبير، ولكننا قمنا بمثل هذه الصفقات لأن القيد من الممكن أن يوقف من جديد في أي وقت".

أضاف: "نفذنا ما وعدنا به قبل الانتخابات ونجحنا في فك القيد، ودفع ما يقرب من 3 ملايين دولار غرامات للفيفا، رغم أن كل هذه القضايا تعود إلى عام 2015 وهناك قضايا تعود إلى عام 2019 وبالتالي فهي قضايا قديمة ولكن طالما أنها على الزمالك فنحن مسؤولون عنها".

أكمل: "نادي الزمالك أصبح مطالبا بغرامات أخرى تصل إلى 3 ملايين دولار من عقوبات باتشيكو المدرب السابق، وخالد بوطيب الذي لم يلعب 50 دقيقة في الزمالك ووضع له عقدا غريبا، والتونسي فرجاني ساسي له أيضا مستحقات، يعني النادي مطالب بدفع ما يقرب من 150 مليون جنيه من جديد حتى لا يتم إيقاف القيد".

وتحدث حسين لبيب عن موقف أحمد سيد زيزو من الرحيل قائلا: "زيزو لاعب في الزمالك ونجم الفريق، عقده ينتهي في الموسم المقبل وما زال هناك وقت للحديث عن تجديده، وهناك لاعبون كثيرون في أندية أخرى عقودهم سوف تنتهي ولم يتحدث عنهم أحد، (الكل مركز معانا إحنا بس وبقولهم أبعدوا عننا)".

وأكمل: "سبونا إحنا وزيزو مع بعضنا هو بيحب الزمالك ونحن نحبه أيضا ونقدره وله معاملة خاصة لأنه لاعب يستحق هذه المعاملة وأطمئن جمهور الزمالك أن كل الأمور تسير في الطريق الصحيح فيما يخص الأمور داخل النادي".

كما دافع حسين لبيب عن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق قائلا: "ممدوح عباس تم تشويه صورته واسمه وهو راجل زملكاوي وعاشق للزمالك وأكثر من يدعم النادي منذ تولي مجلس الإدارة المسؤولية".

أضاف: "تم ترديد عبارات غريبة من عينة العشرية السوداء وغيرها من هذه الأمور، لتشويه صورة ممدوح عباس، ولكنه عندما تولى المسؤولية تولاها في وقت صعب وبذل قصارى جهده، وهو يدعم النادي بقوة حاليا وطلب عدم الحديث عن هذا الأمر".

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