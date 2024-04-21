"طريقة جديدة بسبب فتوح وبديل زيزو".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام دريمز الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي اليوم الأحد الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره دريمز الغاني في السادسة مساء، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووضع البرتغالي جوزيه جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الأبيض لمواجهة دريمز الغاني خلال المران الختامي أمس السبت.

ويعاني الزمالك من غيابات عديدة خلال هذه المباراة بسبب الإصابة على رأسهم أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح، ووفقا للمران الأخير وضح استقرار البرتغالي جوزيه جوميز على تغيير خطة اللعب بسبب عدم وجود بديل لفتوح في مركز الظهير الأيسر.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي ومصطفى الزناري.

الوسط: محمد شحاتة وأحمد حمدي ونبيل عماد دونجا وإبراهيما نداي.

الهجوم: سيف الجزيري ومحمود شيكابالا ومصطفى شلبي.

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