"محدش يستغرب".. ميدو يكشف ما سيفعله كولر مع شوبير بعد عودة الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على تألق مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية، منذ مشاركته رفقة الأحمر بسبب إصابة الحارس محمد الشناوي.

قال ميدو خلال تقديمه برنامجه عبر قناة "المحور": "الأهلي اتولد له حارس مرمى جديد اسمه مصطفى شوبير قادر على أن يكون حارس مرمى منتخب مصر الأول، هو كان رجل مباراة الأهلي ومازيمبي بلا منازع".

أضاف: "سعيد جدًا بما يقدمه مصطفى شوبير مع الأهلي، حارس لديه ثقة وهدوء وحالة من عدم الرهبة ولديه طريقة خاصة في التصدي للانفرادات، والعرضيات تدل على قوته وخوضه للتدريبات بشكل جيد، وأشكر مدرب حراس مرمى الأهلي".

وأتم تصريحاته: "قد يتمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بمصطفى شوبير بعد عودة الشناوي من الإصابة، ولا أحد يستغرب الأمر، شوبير يستحق ذلك وقدم مباريات رائعة مما يشفع له أن يكون الحارس رقم 1 حتى نهاية البطولة وممكن تكتب البطولة باسمه".

وكان النادي الأهلي تعادل أمس السبت، مع مازيمبي الكونغولي سلبيا بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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