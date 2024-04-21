‎"يتقدمهم زيزو وفتوح".. فريق كامل يغيب عن الزمالك في مواجهة دريمز بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك من غيابات عديدة خلال مواجهة دريمز الغاني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع دريمز الغاني في السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح الزمالك في التأهل للدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد تخطي عقبة نظيره مودرن فيوتشر بنتيجة المباراتين (2/3)

ويغيب عن الفريق الأبيض في هذه المباراة فريق كامل 11 لاعبا لأسباب مختلفة وهم:

-أحمد سيد زيزو (معاناة من آلام في كاحل القدم)

-عمر جابر (إصابة في العضلة الضامة )

-أحمد فتوح (إصابة في العضلة الخلفية)

-يوسف أوباما (إصابة في الفك)

– محمود الونش (إصابة بالرباط الصليبي)

-عبد الشافى (إصابة بالرباط الصليبي)

-محمد أشرف روقا (لأسباب فنية)

-محمود علاء (لأسباب فنية)

-عبد الله السعيد (عدم القيد في القائمة الأفريقية)

-ناصر ماهر (عدم القيد في القائمة الأفريقية)

-سيف جعفر (عدم القيد في القائمة الأفريقية)

اقرأ أيضا:

"محدش يستغرب".. ميدو يكشف ما سيفعله كولر مع شوبير بعد عودة الشناوي

"ابعدوا عننا".. حسين لبيب يفجر مفاجأة بشأن إيقاف القيد وموقف زيزو وظلم ممدوح عباس

"طريقة جديدة بسبب فتوح وبديل زيزو".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام دريمز الغاني