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تعديل موعد مبارتي الاهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

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زيزو - الأهلي والزمالك - الدوري المصري

زيزو - الأهلي والزمالك -

تقرر تعديل موعد مبارتي الاهلي والزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية المقرر لهما الجمعة والأحد القادمين.

وكان مقررًا أن يخوض الاهلي مباراة الإياب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة القادمة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إلا أنه تقرر تغييره ليلعب في العاشرة مساءًا وفق التوقيت الصيفي المصري والذي سيتم تغييره بنهاية الأسبوع الجاري.

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فيما ستلعب مباراة الإياب لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بين الزمالك ودريمز الغاني في تمام السابعة مساء الأحد المقبل، بدلًا من السادسة مساءً.

وكان الأحمر قد تعادل مع مازيمبي الكونغولي من دون أهداف في مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي لعبت أمس في الكونغو، فيما يستعد الأبيض لمواجهة نظيره دريمز الغاني مساء الليلة، في مباراة الذهاب لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وتأهل الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق سيمبا التنزاني بثلايية دون رد في مجموع مبارتي ربع النهائي، فيما تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في ربع النهائي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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