كلوب يطيح بـ صلاح من تشكيل ليفربول لمباراة فولهام بالدوري الإنجليزي

استقر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على الإطاحة بالدولي المصري محمد صلاح من تشكيل ليفربول لمباراة فولهام اليوم.

وأكدت الحسابات الرسمية المهتمة بأخبار نادي ليفربول الإنجليزي فإن محمد صلاح سيجلس على دكة البدلاء لفريق ليفربول في مباراة اليوم أمام فولهام، ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول لمباراة فولهام اليوم كالتالي..

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

في الوسط: واتارو إيندو – ماك أليستر – كورتيس جونز.

في خط الهجوم: إليوت – داروين نونيز – لويس دياز.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بـ74 نقطة، ومانستر سيتي الوصيف بـ73 نقطة.

يُذكر أن فريق ليفربول كان قد ودع منافسات الدوري الأوروبي، بعد الهزيمة من فريق أتالانتا الإيطالي بثلاثية مقابل هدف في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع نهائي البطولة.