الاتحاد الأفريقي يزور بعثة يد الزمالك في الجزائر لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، على الحضور لفندق إقامة بعثة فريق الزمالك، في مدينة وهران الجزائرية، للاطمئنان على أحوال الفريق خلال فترة الإقامة.

ويشارك فريق الزمالك لكرة اليد، في الوقت الحالي، ببطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية.

وتواجد محمد سامي إداري الفريق والدكتور محمد شريف وشريف حسين عضوي الجهاز الطبي من جانب نادي الزمالك، للتأكيد على أن جميع الأمور الخاصة ببعثة الأبيض على ما يرام سواء الإقامة أو التغذية أو كافة الأمور الإدارية، وهناك تعاون من الجانب الجزائري.

جدير بالذكر، أن فريق يد الزمالك، نجح في التأهل للدور الرئيسي من بطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، حيث حقق الفوز أمس على فريق الترجي التونسي بنتيجة 37\32.

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