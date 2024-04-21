الهلال السعودي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل موقعة العين بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ستاد المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، مباراة الهلال والعين، الثلاثاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

وتلقت جماهير الهلال السعودي نبأ سعيد فور اعلان، عودة نجم خط الوسط قبل ساعات من مواجهة العين الإماراتي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد خسر لقاء الذهاب أمام العين، على ملعب هزاع بن زايد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، الأربعاء الماضي.

واستعاد نادي الهلال لاعب وسط الفريق ناصر الدوسري، وذلك قبل يومين من مواجهة العين الحاسمة، حيث تعافى اللاعب من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ويبحث الهلال عن الفوز بفارق أكثر من ثلاثة أهداف، من أجل التأهل إلى النهائي مباشرة، أو الفوز بفارق هدفين وخوض أشواط إضافية.