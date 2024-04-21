حقيقة صفقة برشلونة المنتظرة من الدوري الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - تناولت العديد من الصحف الإسبانية، عن نية برشلونة فى حسم صفقة مرتقبة من نظيره ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط دياز كثيرًا بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة الماضية، خاصة مع رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف ليفربول، وعدم موافقته على عرض التجديد من إدارة الريدز.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن إدارة نادي برشلونة، سوف تركز كثيرًا على حسم صفقة كبرى في مركز المهاجم، وقد تتجه الأنظار إلى لويس دياز، خاصة مع بعض التقارير التي تشير لرغبة اللاعب في الانتقال لبرشلونة.

وستحاول إدارة نادي برشلونة إجراء عملية بيع كبرى داخل الفريق، من أجل توفير مبلغ مالي لشراء اللاعب من صفوف ليفربول، خاصة وأنه من المتوقع صعوبة إتمام الصفقة مع إدارة الريدز.

ويمتلك الكولومبي لويس دياز لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عقدا مع الريدز حتى صيف عام 2027.

وانتقل دياز إلى صفوف ليفربول، مطلع عام 2022، قادمًا من صفوف فريق بورتو البرتغالي في صفقة قدرت قيمتها بـ 37.5 مليون يورو.