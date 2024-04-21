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تكريم فريق شباب الصيد لحصوله على كأس منطقة الإسكندرية

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ياسر رشاد - القاهرة - كرم مجلس إدارة نادى الصيد المصرى بالإسكندرية برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة فريق كرة القدم مواليد 2009 بمقر النادى الرئيسى بقايتباى وذلك لحصوله علي كأس منطقة الاسكندرية لكرة القدم في احتفالية كبرى اليوم في حضور أعضاء المجلس المهندس أحمد ابو طبيخ، و مني رشاد، ومحمد المغربي، والدكتور أحمد عثمان، المدير التنفيذى، والكابتن رماح ابو زيد، رئيس قطاع كرة القدم بالنادى.

وقال الدكتور أحمد عثمان مدير عام النادى للوفد " ان نادى الصيد بيزداد يوم عن يوم فى المجال الرياضى خاصة فى مختلف الالعاب كباقى الاندية بدلا من أن كان قاصرا على صيد الاسماك والرماية " مشيرا الى ان فرع النادى بمحرم بك أصبح مقصد لرواد مختلف الالعاب وتتويج فريق كرة القدم بكأس منطقة الاسكندرية جاء نتيجة مجهود كبير خلال العامين الماضيين

وأضاف محمد المغربى عضو مجلس الادارة أن مستقبل البراعم ومختلف الفرق بالنادى سيكون مختلف خاصة وان البدايات قوية لافتا الى ان هناك العديد من الالعاب التى أصبح نادى الصيد يحظى بها بفرق كرة السلة وايضا قطاع السباحة

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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