جميع القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا 2024 تحت 23 سنة : صراع التأهل للأولمبياد

تستضيف قطر النسخة السادسة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا خلال الفترة من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024، والتي تشهد مشاركة 16 منتخبًا من مختلف أنحاء القارة، بما في ذلك 6 منتخبات عربية. وتُعد البطولة بمثابة تصفيات مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، حيث ستتأهل الفرق الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد، بينما يلعب رابع أفضل فريق مباراة فاصلة ضد ممثل إفريقيا لتحديد آخر المتأهلين.

مشاركة عربية قوية في كأس آسيا 2024 تحت 23 سنة

تتميز هذه النسخة من البطولة بمشاركة عربية قوية، حيث تتنافس منتخبات قطر والأردن والسعودية والعراق والإمارات والكويت على تحقيق اللقب والتأهل للأولمبياد. وتُعد هذه الفرق العربية من أفضل منتخبات الشباب في القارة، حيث تمتلك خبرة واسعة في البطولات القارية والدولية.

نظام بطولة كأس آسيا 2024 تحت 23 سنة والمجموعات

تنقسم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 4 مجموعات، يتأهل المتصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي. وتشهد المجموعات منافسة قوية بين الفرق، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر وأستراليا والأردن وإندونيسيا، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والصين والإمارات، وتضم المجموعة الثالثة منتخبات السعودية والعراق وتايلاند وطاجيكستان، بينما تضم المجموعة الرابعة منتخبات فيتنام والكويت وأوزبكستان وماليزيا.

جدول مواعيد مباريات كأس آسيا 2024 تحت 23 سنة

الجولة الأولى المباراة الموعد الملعب أستراليا – الأردن الإثنين 15 أبريل 2024،

16:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد عبد الله بن خليفة قطر – إندونيسيا الإثنين 15 أبريل 2024،

18:30 بتوقيت مكة المكرمة استاد جاسم بن حمد اليابان – الصين الثلاثاء 16 أبريل 2024،

16:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد جاسم بن حمد كوريا الجنوبية – الإمارات الثلاثاء 16 أبريل 2024،

18:30 بتوقيت مكة المكرمة استاد عبد الله بن خليفة العراق – تايلاند الثلاثاء 16 أبريل 2024،

18:30 بتوقيت مكة المكرمة استاد الجنوب السعودية – طاجيكستان الثلاثاء 16 أبريل 2024،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد خليفة الدولي أوزبكستان – ماليزيا الأربعاء 17 أبريل 2024،

16:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد خليفة الدولي فيتنام – الكويت الأربعاء 17 أبريل 2024،

18:30 بتوقيت مكة المكرمة استاد الجنوب

الجولة الثانية المباراة الموعد الملعب إندونيسيا – أستراليا الخميس 18 أبريل 2024،

16:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد عبد الله بن خليفة الأردن – قطر الخميس 18 أبريل 2024،

18:30 بتوقيت مكة المكرمة استاد جاسم بن حمد الصين – كوريا الجنوبية الجمعة 19 أبريل 2024،

16:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد عبد الله بن خليفة الإمارات – اليابان الجمعة 19 أبريل 2024،

18:30 بتوقيت مكة المكرمة استاد جاسم بن حمد تايلاند – السعودية الجمعة 19 أبريل 2024،

18:30 بتوقيت مكة المكرمة استاد خليفة الدولي طاجيكستان – العراق الجمعة 19 أبريل 2024،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الجنوب ماليزيا – فيتنام السبت 20 أبريل 2024،

16:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد خليفة الدولي الكويت – أوزبكستان السبت 20 أبريل 2024،

18:30 بتوقيت مكة المكرمة استاد الجنوب

الجولة الثالثة المباراة الموعد الملعب قطر – أستراليا الأحد 21 أبريل 2024،

18:30 بتوقيت مكة المكرمة استاد جاسم بن حمد الأردن – إندونيسيا الأحد 21 أبريل 2024،

18:30 بتوقيت مكة المكرمة استاد عبد الله بن خليفة الإمارات – الصين الإثنين 22 أبريل 2024،

16:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد عبد الله بن خليفة اليابان – كوريا الجنوبية الإثنين 22 أبريل 2024،

16:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد جاسم بن حمد تايلاند – طاجيكستان الإثنين 22 أبريل 2024،

18:30 بتوقيت مكة المكرمة استاد الجنوب السعودية – العراق الإثنين 22 أبريل 2024،

18:30 بتوقيت مكة المكرمة استاد خليفة الدولي الكويت – ماليزيا الثلاثاء 23 أبريل 2024،

18:30 بتوقيت مكة المكرمة استاد الجنوب أوزبكستان – فيتنام الثلاثاء 23 أبريل 2024،

18:30 بتوقيت مكة المكرمة استاد خليفة الدولي

القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا 2024 تحت 23 سنة

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024، لكن من المتوقع أن تنقل أطوارها على قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية، والتي تمتلك حقوق بث وتوزيع المنافسات الرياضية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما من المحتمل أن تنقل مجموعة قنوات الدوري والكأس القطري هذه البطولة عبر قنواتها المتعددة. وسيتم الإعلان عن القنوات الناقلة بشكل رسمي مع انطلاق البطولة بعد أيام قليلة.

جدول تردد قنوات بي ان سبورت على النايل سات:

القمر الصناعي النايل سات النايل سات النايل سات التردد 12264 12245 12064 معدل الترميز 27500 27500 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/2 4/3 6/5 الاستقطاب رأسي رأسي أفقي

منافسة قوية وتوقعات عالية

تُعد بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 حدثًا رياضيًا هامًا يجذب اهتمامًا كبيرًا من قبل الجمهور الرياضي في جميع أنحاء القارة. وتُتوقع منافسة قوية بين الفرق المشاركة، خاصة مع وجود منتخبات عربية قوية تسعى لتحقيق اللقب والتأهل للأولمبياد.

ختامًا، تُعد بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 فرصة مميزة لمنتخبات الشباب في آسيا لإثبات قدراتها والتنافس على تحقيق لقب قاري مرموق. وتُعد هذه البطولة أيضًا بمثابة بوابة التأهل للأولمبياد، مما يجعلها حدثًا رياضيًا هامًا للغاية.