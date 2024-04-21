مؤتمر ليب التقني 2024: فرصة ذهبية للاستثمار في مستقبل التكنولوجيا

يُعدّ مؤتمر ليب التقني الحدث الأبرز في مجال التقنية على مستوى العالم، حيثُ يجمع نخبة من خبراء التكنولوجيا وصانعي القرار والمُستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتستضيف العاصمة السعودية الرياض النسخة الثالثة من المؤتمر خلال شهر مارس 2024، تأكيدًا على مكانة المملكة العربية السعودية وريادتها الإقليمية والعالمية في المجالات التقنية والرقمية والابتكارية.

التسجيل في مؤتمر ليب 2024

يُمكن للجميع التسجيل لحضور فعاليات مؤتمر ليب 2024 مجانًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر (onegiantleap) وسيتّم انعقاد المؤتمر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات من يوم الأثنين 4 مارس 2024 إلى يوم الخميس 7 مارس 2024.

انتقل إلى موقع تسجيل مؤتمر ليب التقني.

انقر على زر “سجل الآن”.

اختر اللغة العربية أو استكمل التسجيل باللغة الإنجليزية.

سجّل الدخول بحسابات التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني.

أدخل كافة المعلومات الشخصية المطلوبة.

فعاليات مؤتمر ليب 2024

يُشرف على تنظيم مؤتمر ليب 2024 وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدروز، هذا المؤتمر يعد فرصة لا تُضاهى لاكتساب المعرفة والتواصل مع الخبراء ورواد الصناعة في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني، ومن أهم فعاليات المؤتمر هي:

المنتديات: ستُقام العديد من المنتديات التي تناقش أهم القضايا في مجال التقنية، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والبلوك تشين، والواقع الافتراضي، والواقع المُعزّز.

العروض التقديمية: سيقدم كبار خبراء التكنولوجيا عروضًا تقديمية حول أحدث الابتكارات في مختلف المجالات.

ورش العمل: ستُقام ورش عمل تفاعلية لتزويد المُشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في مجال التقنية.

معرض ليب: سيضمّ المعرض العديد من الشركات الرائدة في مجال التقنية، حيثُ ستعرض أحدث منتجاتها وخدماتها.

نصائح حضور المؤتمر

يُعدّ مؤتمر ليب 2024 فرصة استثنائية للتعرف على أحدث الابتكارات في مجال التقنية والتواصل مع نخبة من خبراء التكنولوجيا وصانعي القرار. ندعوكم جميعًا للتسجيل لحضور فعاليات المؤتمر والاستفادة من جميع الفرص المتاحة، ومن أهم نصائح الحضور للمؤتمر ما يلي: