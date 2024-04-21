استمتع بيوم مشمس دافئ في السعودية! طقس مستقر وسماء صحو في معظم أنحاء المملكة

تُشرق شمس أبريل الدافئة على المملكة العربية السعودية، حاملةً معها أجواءً هادئة ومستقرة. وبحسب التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، يُتوقع أن يسود طقسٌ صافٍ على معظم مناطق المملكة اليوم، الأربعاء 17 أبريل، مع احتمال تشكل ضباب خفيف في بعض المناطق خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

طقسٌ مستقر وسماءٌ صافية:

تُهيمن سماءٌ صافية على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، مع استقرار الأحوال الجوية بشكلٍ عام. وتُساعد درجات الحرارة المعتدلة على خلق أجواءٍ مثالية للتنزه والاستمتاع بالهواء الطلق.

احتمال تشكل ضباب خفيف:

بينما تسود السماء الصافية على معظم أنحاء المملكة، يُنصح بارتداء ملابس دافئة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث يُتوقع تشكل ضباب خفيف في بعض المناطق، خاصةً في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح والأمواج:

تهب رياحٌ جنوبية غربية إلى شمالية غربية على البحر الأحمر بسرعة تتراوح بين 10 و 30 كيلومترًا في الساعة، بينما تكون الأمواج خفيفة، بارتفاع يتراوح بين نصف متر ومتر.

وعلى الخليج العربي، تهب رياحٌ غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و 30 كيلومترًا في الساعة، بينما تكون الأمواج خفيفة أيضًا، بارتفاع يتراوح بين نصف متر ومتر.

خاتمة: بشكلٍ عام، يُتوقع أن يتمتع سكان المملكة العربية السعودية بيومٍ هادئٍ ومشمسٍ اليوم، مع أجواءٍ مثالية للأنشطة الخارجية. ونُنصح بارتداء ملابس دافئة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مع أخذ الحيطة عند القيادة في المناطق التي قد يتشكل فيها ضباب.