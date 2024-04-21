السعودية تُحلق عالياً.. أرقام استثنائية لحركة النقل الجوي في عام 2023

شهد قطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية عامًا استثنائياً تميز بنمو هائل في أعداد المسافرين والرحلات والشحن. تُعدّ هذه الأرقام القياسية شهادة على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني لتطوير وتعزيز البنية التحتية للطيران في المملكة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعلها مركزًا عالميًا رائدًا للربط الجوي.

قفزة نوعية في أعداد المسافرين والرحلات

سجل عام 2023 نموًا استثنائيًا في أعداد المسافرين عبر مطارات المملكة، حيث وصل عدد المسافرين إلى 112 مليون مسافر، بزيادة 26% عن عام 2022. ويعود هذا النمو إلى عوامل متعددة، منها عودة الطلب على السفر بعد جائحة COVID-19، وازدياد أعداد الناقلات الجوية العاملة في المملكة، وتعزيز البنية التحتية للمطارات.

ازدياد ملحوظ في رحلات الشحن الجوي

لم يقتصر النمو على أعداد المسافرين فحسب، بل شهد قطاع الشحن الجوي أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 7% مقارنة بعام 2022، ليصل إجمالي الشحن الجوي إلى 918 ألف طن. يُعدّ هذا النمو مؤشرًا على ازدهار التجارة في المملكة ونموها الاقتصادي المستدام.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي: بوابة المملكة على العالم

تصدر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قائمة المطارات السعودية الرئيسية من حيث عدد الرحلات، حيث بلغ معدل الرحلات 30 رحلة في الساعة. ويُعدّ هذا المطار بوابة المملكة على العالم، حيث يربط المملكة بأكثر من 148 وجهة دولية.

مطار الملك خالد الدولي: مركز لوجستي حيوي

حل مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المركز الثاني من حيث عدد الرحلات، بمعدل 27 رحلة في الساعة. كما يعدّ هذا المطار المركز اللوجستي الأكثر حيوية بين مطارات المملكة، ما يجعله مركزًا هامًا لتوزيع البضائع والخدمات في جميع أنحاء المملكة.

رؤية طموحة لمستقبل قطاع الطيران

تواصل الهيئة العامة للطيران المدني جهودها لتطوير وتعزيز قطاع الطيران في المملكة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية. تهدف الهيئة إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطارات بحلول عام 2030، ممّا سيُسهم في جعل المملكة مركزًا عالميًا رائدًا للربط الجوي.

خاتمة: تُعدّ الأرقام القياسية التي حققها قطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية عام 2023 إنجازًا هامًا يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وتُؤكّد هذه الإنجازات على التزام المملكة بتطوير بنية تحتية حديثة للطيران، وتقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين، وتعزيز دور المملكة كمركز إقليمي ودولي للربط الجوي