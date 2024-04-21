أسعار رحلات النقل الجماعي سابتكو .. وطريقة حجز التذكرة

تُعد شركة سابتكو للنقل الجماعي من أهم شركات النقل العام في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم خدماتها لملايين المسافرين سنويًا. وتتميز سابتكو بأسعارها التنافسية وشبكة خطوطها الواسعة التي تربط جميع أنحاء المملكة.

ولكن قد يواجه بعض المسافرين صعوبة في التعرف على أسعار تذاكر رحلات سابتكو وطريقة حجزها إلكترونيًا. لذلك، نقدم لكم في هذا المقال دليلًا شاملًا يشرح لكم كل ما تريدون معرفته عن أسعار رحلات النقل الجماعي سابتكو الرياض، بما في ذلك: أسعار التذاكر إلى مختلف المدن، وطريقة حجز التذاكر إلكترونيًا وغيرها.

أسعار تذاكر رحلات النقل الجماعي سابتكو

تختلف أسعار تذاكر رحلات سابتكو حسب عدة عوامل، أهمها:

مدينة الوصول: تتراوح أسعار تذاكر سابتكو من الرياض إلى مختلف المدن السعودية بين 133 و 1200 ريال سعودي.

نوع الحافلة: تقدم سابتكو ثلاثة أنواع من الحافلات: الفئة الأولى، الفئة الثانية، والفئة الثالثة. تختلف أسعار تذاكر كل نوع من هذه الحافلات.

وقت الحجز: قد تختلف أسعار تذاكر سابتكو حسب وقت الحجز، حيث تكون الأسعار أرخص في حال الحجز المبكر.

فيما يلي بعض الأمثلة على أسعار تذاكر رحلات سابتكو من الرياض:

الرياض إلى المدينة المنورة: تبدأ أسعار التذاكر من 213 ريال سعودي.

مكة المكرمة إلى المدينة المنورة: تتراوح أسعار التذاكر بين 650 و 1200 ريال سعودي.

الدمام إلى الرياض: تتراوح أسعار التذاكر بين 133 و 300 ريال سعودي.

تبوك إلى المدينة المنورة: يبلغ سعر التذكرة حوالي 163 ريال سعودي.

نجران إلى المدينة المنورة: تتراوح أسعار التذاكر بين 285 و 375 ريال سعودي.

طريقة حجز تذاكر النقل الجماعي سابتكو إلكترونيًا

للحجز إلكترونيًا، اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لشركة سابتكو.

انقر على “حجز تذاكر” في القائمة الرئيسية.

اختر مدينة الوصول ومدينة المغادرة.

اختر تاريخ السفر.

اختر نوع الحافلة (الفئة الأولى، الفئة الثانية، أو الفئة الثالثة).

اختر وقت الرحلة.

أدخل بياناتك الشخصية.

اختر طريقة الدفع.

قم بتأكيد الحجز.

الاستعلام عن سعر تذكرة رحلة معينة

للاستعلام عن سعر تذكرة رحلة معينة، اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لشركة سابتكو.

انقر على “استعلام عن سعر التذكرة” في القائمة الرئيسية.

اختر مدينة الوصول ومدينة المغادرة.

اختر تاريخ السفر.

انقر على “بحث”.

ستظهر لك قائمة بالرحلات المتاحة مع أسعار التذاكر لكل رحلة.

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