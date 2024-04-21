موعد عيد الأضحى 2024 في سوريا.. فرحٌ وتضامنٌ يجمعان القلوب

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، يزداد شعور السوريين بالحماس والفرح، مُنتظرين بفارغ الصبر هذه المناسبة الدينية العظيمة التي تجمعهم بأحبائهم وتُعزّز من روابط المحبة والتآخي بينهم.

يُعدّ عيد الأضحى إحدى أبرز المناسبات الدينية في الإسلام، ويحتفل به المسلمون في مختلف أنحاء العالم بفرحٍ وسرورٍ كبيرين، ويُعدّ عيد الأضحى فرصةً رائعة لتعزيز قيم التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع السوري، خاصةً في ظلّ الأزمات التي تواجهها البلاد.

ففي هذه المناسبة، يحرص السوريون على مساعدة بعضهم البعض، وتقديم الدعم للفقراء والمحتاجين، مما يُساهم في تخفيف حدة الأزمات وتوفير شعورٍ بالأمان والاستقرار.

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في سوريا

يتميز عيد الأضحى في سوريا بروح الجماعة والتضامن، حيث يتجمّع الناس في المساجد لأداء صلاة العيد، ويتبادلون التهاني والتبريكات، مُظهرين بذلك روح الألفة والتسامح.

وتمتاز هذه الفترة بالترتيب لتقديم الهدايا والتبرعات للفقراء والمحتاجين، فالأضاحي تُذبح وتُوزّع على الفقراء والمحتاجين لتعزيز مفهوم العطاء والتضامن الاجتماعي.

موعد عيد الأضحى 2024 في سوريا

يُحدد موعد عيد الأضحى في سوريا، كما في بقية الدول العربية والإسلامية، من خلال رؤية هلال شهر ذي الحجة. ولكن، يبقى تحديد الموعد النهائي وفقًا للمملكة العربية السعودية بسبب ارتباط عيد الأضحى بفريضة الحج، وبحسب الحسابات الفلكية، يُتوقع أن يبدأ عيد الأضحى المبارك في سوريا يوم الأحد 16 يونيو 2024.

ومع ذلك، يعتمد التأكيد الرسمي لهذه التوقعات على إعلان دار الإفتاء العام في سوريا بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة.

ماذا يميز عيد الأضحى في سوريا؟

يتميز عيد الأضحى في سوريا بعادات وتقاليد خاصة تُضفي عليه رونقًا مميزًا، منها: