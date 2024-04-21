أسعار الذهب في السعودية اليوم 17 أبريل.. عيار 21 يسجل 250.61 ريال سعودي

يُعد الذهب من أهم المعادن النفيسة في العالم، حيث يتميز بقيمته العالية واستقراره النسبي خلال الأزمات الاقتصادية. كما يُستخدم الذهب في صناعة المجوهرات والتحف الفنية، وله دور هام في النظام المالي العالمي.

تهتم صحيفتكم المفضلة “متابعات الخليج 365” بتقديم أسعار الذهب في السعودية بشكل دوري، وذلك حرصًا على اطلاع قرائها على أحدث التطورات في السوق.

أسعار الذهب اليوم

تُقدم لكم صحيفتكم “الاقتصاد السعودي” أسعار الذهب اليوم في السعودية، بالريال السعودي والدولار الأمريكي، في بداية التعاملات في سوق الذهب، وذلك للأسعار التالية:

عيار 10:

سعر الجرام: 119.35 ريال سعودي

سعر الأوقية: 3,384.73 ريال سعودي

سعر الدولار: 31.82 دولار أمريكي

عيار 14:

سعر الجرام: 167.10 ريال سعودي

سعر الأوقية: 4,722.82 ريال سعودي

سعر الدولار: 44.54 دولار أمريكي

عيار 18:

سعر الجرام: 214.81 ريال سعودي

سعر الأوقية: 6,080.91 ريال سعودي

سعر الدولار: 57.26 دولار أمريكي

عيار 21:

سعر الجرام: 250.61 ريال سعودي

سعر الأوقية: 7,098.33 ريال سعودي

سعر الدولار: 66.81 دولار أمريكي

عيار 22: