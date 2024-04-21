شاهد.. مشاركة لاعبي كرة السلة الموحدة بالأولمبياد الخاص المصري بالدوري الأفريقي BAL

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت صالة حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر مشاركة متميزة لأبطال الأولمبياد الخاص المصري من لاعبين ولاعبات كرة السلة في مباراة استعراضية لمهاراتهم في كرة السلة علي هامش الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL والتي جمعتهم مع عدداً من اللاعبين واللاعبات من غير المعاقين.

وقد حضر فعاليات اليوم عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري وأمادو جالو رئيس دوري كرة السلة الافريقي BAL ومن الاولمبياد الخاص المصري الدكتور محمد الزيدي مدير الاعلام والعلاقات العامة والدكتور طارق محسن مدير فرع القاهرة ومحمد سرور مدير مبادرة المدارس والشباب والدكتور مروان أشرف مدير مبادرة الرياضات الموحدة وعدد 50 لاعب ولاعبة و 10 مدرب ومدربة في كرة السلة .

عبر عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني عن سعادته بمشاركة أبطال الأولمبياد الخاص المصري في دوري كرة السلة الأفريقي BAL ذلك الحدث الكبير التي تشهده مصر خلال تلك الفترة ، مشيراً إلي أن تلك المشاركة هي الرابعة علي التوالي وتأتي في آطار الدمج المجتمعي لأبطال الأولمبياد الخاص المصري واظهار مواهبهم وابداعاتهم المختلفة.

وأضاف الطحاوي أن المشاركة تأتي تحت مظلة الأولمبياد الخاص الدولي والذي يعقد علاقات قوية طويلة وممتدة مع الشركاء في الاتحادات الرياضية الدولية ومن ضمنها الاتحاد الدولي كرة السلة والدوري الامريكي لكرة السلة NBA والدوري الافريقي لكرة السلة BAL و الشراكات الدائمة مع الاتحادات الرياضية الدولية الأخري.

وقد شهدت فعاليات اليوم استعراضاَ لمواهب لاعبين ولاعبات الأولمبياد الخاص المصري بين فترات الراحة بين أشواط المباريات الرسمية في الدوري عقبها أقامة مباراة موحدة مدمجة والتي أتسمت بالحماس الشديد بين لاعبي ولاعبات الأولمبياد الخاص المصري في كرة السلة مع نجوم منتخبات كرة السلة السابقين والفنان عمرو وهبه ، وقد آختتم اليوم باستعراض مهارات التصويب للاعبين في الاولمبياد الخاص بتشجيع وحضور حسام غالي نجم كرة السلة السابق وعضو مجلس ادارة النادي الاهلي والاعلامي إبراهيم فايق .

يذكر أن القاهرة تستضيف الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL خلال الفترة من 19 – 27 إبريل الجاري بصالة حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر وتشهد مشاركة عدداً من أندية أفريقيا من ضمنها فريق النادي الأهلي المصري.

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