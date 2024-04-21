سموحة يحصل على كأس المجموعة في الغطس

ياسر رشاد - القاهرة - حصل ناشئوا نادى سموحة للغطس على كأس المجموعة في بطولة كأس مصر للغطس 2023-2024 حيث حصل اللاعب "ياسين هشام"

على كأس أحسن قفاز بالبطولة والمركز الاول سلم ثابت و المركز الثاني سلم متحرك 3 متر و المركز الثامن سلم متحرك 1 متر

كما حصل اللاعب "ياسين احمد"علي المركز الخامس سلم متحرك 1 مترو المركز السادس سلم متحرك 3 متر و المركز السابع سلم ثابت

و حصل اللاعبان "ياسين هشام و ياسين احمد"

علي المركز الرابع لبطولة الزوجي سلم متحرك 3 متر

يذكر ان الجهاز الفنى يضم كل من المهندس "زياد ابو الغيط" مدير فني، الدكتورة "سلمي ابو الغيط" مدير فني، مدربى الفريق "نور الدين شاهين، فريدة شريف، احمد حسام، نور ايهاب"، ومدرب اللياقة البدنية "احمد الرفاعي"، المدير الإدارىي "مؤمن رشدى"، إدارى الفريق "نور محمد"، تحت إشراف "مصطفى نصر" رئيس جهاز ألعاب الماء