عقوبات الرابطة.. إيقاف لاعب المقاولون العرب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.





وكشفت اللجنة عن عقوبة واحدة في تلك الجولة في مباراة بلدية المحلة والمقاولون العرب :



إيقاف أحمد علاء الدين محمود لاعب فريق المقاولون العرب مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

وكان بلدية المحلة فاز على المقاولون العرب بنتيجة بهدفين دون ردن في المباراة التي جرت مساء الجمعة الماضية، على ملعب غزل المحلة، في الجولة 18 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدفا بلدية المحلة في شباك المقاولون، حسام أشرف في الدقيقة 53 من ضربة جزاء، عبد الرحمن سمانة في الدقيقة 74.

