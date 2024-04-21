مفاجأة في تشكيل ليفربول لمباراة فولهام بالدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة فولهام اليوم بالبريميرليج.

وشهد تشكيل ليفربول مفاجأة من العيار الثقيل بشأن جلوس محمد صلاح على دكة البدلاء، بقرار الألماني يورجن كلوب، على أن يدفع به وفق مجريات المباراة.

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وجاء تشكيل ليفربول كالتالي..

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: جو جوميز- كونساه – فان دايك- روبرتسون.

وفي خط الوسط: إليوت – إيندو- جرافينبرج.

وفي خط الهجوم: جاكبو – جوتا – لويس دياز.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، حصدها الفريق من 32 مباراة، فيما يتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، وياتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 73 نقطة.

وكان ليفربول الإنجليزي قد ودع منافسات الدوري الأوروبي عقب الخسارة من أتالانتا في الدور ربع النهائي بثلاثية مقابل هدف في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.